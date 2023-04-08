Манчестер Юнайтед переграв Евертон у 30 турі чемпіонату Англії. Відео голів і огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Віталій Миколенко вчетверте поспіль почав на лаві запасних, але Бен Годфрі відверто провалив гру. Конкурент українця постійно втрачав позицію і подарував купу моментів, які псували самі гравці МЮ. Втім, на 36-й хвилині Пікфорд таки капітулював. МЮ прорвався крізь стіну гравців Евертона якраз в зоні Годфрі, і Мактомінай потужно пробив з гострого кута.

МЮ побив Евертон в аномальному матчі АПЛ, але втратив лідера – рекордна кількість ударів змінилася позитивом Миколенка

Вже у перерві Миколенко замінив антигероя, але шансів на очки у гостей не було. Капітан "ірисок" Шеймус Коулмен вирішив скласти компанію Годфрі, пропустивши простеньку передачу під ногою. Рашфорд подякував і віддав Марсьялю – 2:0.