Манчестер Юнайтед знайшов заміну Погба у Монако
Півзахисник Монако Орельєн Чуамені має попит серед топ-клубів Європи.
Манчестер Юнайтед розглядає можливість підписання Орельєна Чуамені, повідомляє Talksport.
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Перемовини з Монако розпочнуться, коли "червоні дияволи" впевняться, що Поль Погба не продовжить контракт з клубом. Перехід півзахисника Монако до табору манкуніанців не виключають вже під час зимового трансферного вікна. Очікується, що МЮ заплатить близько 45-50 млн євро за 21-річного француза.
На Чуамені також полюють Реал, Манчестер Сіті, Ліверпуль та Челсі.
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