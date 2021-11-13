Манчестер Юнайтед розглядає можливість підписання Орельєна Чуамені, повідомляє Talksport.

Погба висунув ультиматум Манчестер Юнайтед щодо нового контракту – вимоги приголомшують

Перемовини з Монако розпочнуться, коли "червоні дияволи" впевняться, що Поль Погба не продовжить контракт з клубом. Перехід півзахисника Монако до табору манкуніанців не виключають вже під час зимового трансферного вікна. Очікується, що МЮ заплатить близько 45-50 млн євро за 21-річного француза.

На Чуамені також полюють Реал, Манчестер Сіті, Ліверпуль та Челсі.

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