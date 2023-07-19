"Я знаю, что, путешествуя по миру, мне будет трудно найти команду с такими болельщиками, как у Интера. Сан-Сиро и "нерадзурри" подарили мне невероятные эмоции, и я не забуду это до конца жизни.

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Я очень хочу начать новый этап с тренером, которого считаю мастером. Я перехожу в лучшую лигу (в АПЛ. – прим.), в большой клуб с такой же историей, как у Интера. Я начинаю все с нуля, и я каждый день буду отдавать все силы, чтобы проявить себя перед болельщиками. Но в глубине души мне грустно.

Покинуть этот клуб – все равно что покинуть семью, это не просто команда. В Милане зародилась магия, объяснить которую очень сложно. Это действительно магия, настоящая искра.

Я отыграл в Интере год, но навсегда останусь с командой – теперь я буду болеть перед телевизором. Желаю им поскорее завоевать Скудетто, которое мы потеряли. Я знаю, как сильно все хотят получить вторую звезду, и надеюсь, что пора повесить ее себе на грудь.

Если когда-нибудь я вернусь, уверен, меня примут, так же, как сейчас, потому что люди узнали обо мне лучше. Я никогда не перестану повторять: "За все те километры, которые я преодолел с тобой, Интернационале, ты должен победить", – цитирует игрока Джанлука Ди Марцио.

Манчестер Юнайтед заплатит Интеру за голкипера около 55 миллионов евро, учитывая бонусы. Итальянский клуб предположительно заменит Андре Онана украинцем Анатолием Трубиным.

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