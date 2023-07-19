"Я знаю, що, подорожуючи світом, мені буде важко знайти команду з такими вболівальниками, як у Інтера. Сан-Сіро і "нерадзуррі" подарували мені неймовірні емоції, і я не забуду це до кінця життя.

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Я дуже хочу почати новий етап із тренером, якого вважаю майстром. Я переходжу в найкращу лігу (в АПЛ. – прим.), у великий клуб із такою ж великою історією, як у Інтера. Я починаю все з нуля, і я щодня віддаватиму всі сили, щоб проявити себе перед уболівальниками. Але в глибині душі мені сумно.

Покинути цей клуб – все одно що залишити сім'ю, це не просто команда. У Мілані зародилася магія, пояснити яку дуже складно. Це дійсно магія, справжня іскра.

Я відіграв в Інтері рік, але назавжди залишуся з командою – тепер я вболіватиму перед телевізором. Бажаю їм скоріше завоювати Скудетто, яке ми втратили. Я знаю, як сильно всі хочуть отримати другу зірку, і сподіваюся, що настав час повісити її собі на груди.

Якщо коли-небудь я повернуся, впевнений, мене приймуть, так само як зараз, тому що люди дізналися про мене краще. Я ніколи не перестану повторювати: "За всі ті кілометри, які я подолав із тобою, Інтернаціонале, ти маєш перемогти", – цитує гравця Джанлука Ді Марціо.

Манчестер Юнайтед заплатить Інтеру за голкіпера близько 55 мільйонів євро, враховуючи бонуси. Італійський клуб, ймовірно, замінить Андре Онана українцем Анатолієм Трубіним.

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