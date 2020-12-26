Защитник Атлетико Киран Триппьер отдалился от перехода в состояние "красных дьяволов".

Манчестер Юнайтед провел переговоры по переходу Триппьера, однако заморозил их на начальной стадии.

Триппьер получил серьезную дисквалификацию и штраф за нарушение правил о ставках – он не сыграет в 1/8 ЛЧ против Челси

По информации The Athletic, переход должен произойти летом 2021 года, однако из-за дисквалификации англичанина по обвинению в ставках манкунианцы так и не развили переговорный процесс.

Напомним, что Триппьер ориентировочно пропустит 12 матчей Атлетико, среди которых и первый поединок с Челси в 1/8 финала Лиги чемпионов (23 февраля).

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