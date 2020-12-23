Защитник Атлетико Киран Триппьер поплатился за свою любовь к азартным играм.

Игрок сборной Англии получил дисквалификацию на 10 недель и штраф в размере 70 тысяч фунтов, сообщает ВВС.

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Футбольная Ассоциация выдвинула Триппьеру обвинения в семи нарушениях правил о ставках. Три пункта удалось обжаловать, но четыре были доказаны. Защитник ставил на собственный переход из Тоттенхэма в Атлетико, который состоялся прошлым летом.

Дисквалификация Триппьера вступает в силу немедленно. Ориентировочно он пропустит 12 матчей Атлетико, среди которых и первый поединок с Челси в 1/8 финала Лиги чемпионов (23 февраля).

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