Манчестер Юнайтед заморозив переговори щодо трансферу Тріпп'єра
Захисник Атлетіко Кіран Тріпп'єр віддалився від переходу до стану "червоних дияволів".
Манчестер Юнайтед провів переговори щодо переходу Тріпп'єра, однак заморозив їх на початковій стадії.
Тріпп'єр отримав серйозну дискваліфікацію і штраф за порушення правил про ставки – він не зіграє в 1/8 ЛЧ проти Челсі
За інформацією The Athletic, перехід мав статись влітку 2021 року, проте через дискваліфікацію англійця за звинувачення у ставках манкуніанці так і не розвинули переговорний процес.
Нагадаємо, що Тріпп'єр орієнтовно пропустить 12 матчів Атлетіко, серед яких і перший поєдинок з Челсі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (23 лютого).
7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му