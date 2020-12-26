Захисник Атлетіко Кіран Тріпп'єр віддалився від переходу до стану "червоних дияволів".

Манчестер Юнайтед провів переговори щодо переходу Тріпп'єра, однак заморозив їх на початковій стадії.

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За інформацією The Athletic, перехід мав статись влітку 2021 року, проте через дискваліфікацію англійця за звинувачення у ставках манкуніанці так і не розвинули переговорний процес.

Нагадаємо, що Тріпп'єр орієнтовно пропустить 12 матчів Атлетіко, серед яких і перший поєдинок з Челсі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (23 лютого).

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