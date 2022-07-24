Нападающий РБ Зальцбург – Беньямин Шешко – оказался в орбите нескольких клубов АПЛ. Об этом в своем твиттере сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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В частности, за 19-летним словенцем следит Манчестер Юнайтед. Манкунианцы считают его очень талантливым форвардом, но пока о переговорах с Зальцбургом речи не идет. Кроме того, на игрока сборной Словении положили глаз Ньюкасл и ряд других клубов.

В предыдущем сезоне Беньямин Шешко провел 37 матчей во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 2 ассиста. Весной сообщалось, что интерес к нападающему РБ Зальцбург проявляла Бавария.

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