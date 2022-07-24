Нападник РБ Зальцбург – Беньямін Шешко – опинився в орбіті кількох клубів АПЛ. Про це у своєму твіттері повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Зокрема, за 19-річним словенцем стежить Манчестер Юнайтед. Манкуніанці вважають його дуже талановитим форвардом, але поки що про перемовини з Зальцбургом щодо трансферу мова не йдеться. Крім того, на гравця збірної Словенії поклали око Ньюкасл та низка інших клубів.

У попередньому сезоні Беньямін Шешко провів 37 матчів у всіх турнірах, забивши 11 голів і віддавши 2 асисти. Навесні повідомлялося, що інтерес до нападника РБ Зальцбург проявляла Баварія.

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