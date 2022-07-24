Одержимость Роналду Лигой чемпионов может вынудить МЮ отпустить его в аренду, но только при одном условии, сообщает Daily Mirror.

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Отмечается, что Криштиану сможет перебраться на сезон в выступающий в ЛЧ клуб, но при этом должен продлить действующее соглашение с Манчестер Юнайтед. Таким образом, он сможет вернуться на Олд Траффорд и снова принять участие в ЛЧ в составе манкунианцев (если они добудут путевку).

Добавим, что в прошлом сезоне Роналду сыграл в 38 матчах за МЮ, в которых забил 24 гола и отдал 3 ассиста. Впрочем, этого не хватило, чтобы клуб пробился в Лигу чемпионов в следующей кампании.

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