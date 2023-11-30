Камерунец допустил 7 результативных ошибок в матчах Лиги чемпионов по сезону по сезону 2018/19.

Манчестер Юнайтед не смог обыграть Галатасарай (3:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, несмотря на то, что красные дьяволы вели в счете на протяжении всей встречи.

Парад голов и ляп Онана в видеообзоре матча Галатасарай – Манчестер Юнайтед – 3:3

Главным виновником провала подопечных Тен Хага стал камерунский голкипер команды Андре Онана – футболист допустил две результативные ошибки во встрече.

Как сообщает статистический портал Opta, с сезона 2018/19 камерунец допустил в Лиге чемпионов 7 ошибок, которые привели к взятию ворот его команды – это самый плохой показатель среди вратарей.

Напомним, после 5-го тура Манчестер Юнайтед занимает последнюю строчку группы А. Подопечные Тен Хага имеют в своем активе 4 турнирных пункта.

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