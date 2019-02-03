toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ - АРСЕНАЛ РОМА - МИЛАН

Лестер – Манчестер Юнайтед – 0:1 – видео гола и обзор матча

19:35 103 Читати українською
Лестер – Манчестер Юнайтед – 0:1 – видео гола и обзор матча
Лестер – Манчестер Юнайтед – 0:1 – видео гола и обзор матча

Манчестер Юнайтед в матче 25 тура АПЛ минимально обыграл Лестер. Смотрите видео гола и обзор матча Лестер – Манчестер Юнайтед.

Чемпионат Англии 2018/2019, 25-й тур

Лестер Сити – Манчестер Юнайтед – 0:1

Голы: Решфорд, 9

Манчестер Юнайтед удержал минимальную победу над Лестером

"Красные дьяволы" сумели быстро отличиться – гол забил Маркус Решфорд, который проводил за манкунианцев 100-й поединок. Впоследствии команды обменялись острыми выпадами, но реализовать их не смогли. В итоге – очередная победа Уле Гуннара Сульшера.

Англия25 турКинг Пауэр (Лестер)

Лестер Сити - Манчестер Юнайтед: Воскресенье 03 февраля 2019

Лестер Сити
Матч окончен
0 : 1
Манчестер Юнайтед
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Видеоновости Англия Лестер Сити - Манчестер Юнайтед Лестер Сити Лестер Сити Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
47
мин
Шахтер
10:00
Ботев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук