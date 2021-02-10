Кубковый поединок претенденты на топ-4 АПЛ начали в спокойном темпе. Территорию прогнозируемо под свой контроль взяли хозяева. В свою очередь гости из столицы начали с верой в счастье в контратаках.

Первый полумомент создали манкунианцы. На 11-й минуте Теллес после комбинации с Рашфордом на фланге бросил в прорыв Марсьяля, но удар француза заблокировали Огбонна вместе с Фабиански. Итальянец – даже ценой травмы. Вест Хэм ответил своим намеком на опасность: Ярмоленко попытался пробить из пределов штрафной после скидки Крессвелла, но эту попытку нивелировал защитник МЮ.

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм: онлайн-трансляция матча Кубка Англии – как это было

В середине первого тайма самой заметной фигурой на поле стал юный Гринвуд. Сначала манкунианец попытался пробить в дальний угол (заблокировал Крессвелл), а затем то ли подал со срезкой, то ли пробил со средней дистанции, но мяч оказался в руках Фабиански. А на 27-й польский кипер "молотков" оформил настоящий суперсэйв, когда в эффектном прыжке вытащил удар Линделёфа с рикошетом от Доусона.

Дальше напомнил о себе Ярмоленко. Украинец на чужой половине получил пас от Соучека и перспективной передачей в разрез вывел на оперативный простор Боуэна, но того вовремя оттеснили подальше центрбеки Юнайтед. А в добавленное арбитром время Ярмоленко сместился на левый фланг и классно подал на линию вратарской, где Соучек сбросил под удар Форналсу, но испанец так и не смог пробить.

Однако, продолжить нагнетать ситуацию у ворот Хендерсона и во второй половине украинцу не удалось. На 48-й минуте Ярмоленко прорвался по левому флангу, прострелил в руки кипера МЮ и сразу схватился за колено. Украинец немного размялся и попытался продолжить игру, но потом столкнулся с Магуайром и вынужден был покинуть поле досрочно.

Почти сразу "красные дьяволы" создали настоящий момент. Это Рашфорд бил с близкого расстояния после прострела Гринвуда с правого фланга, однако переиграть Фабиански в очном бою не сумел.

После этого эпизода МЮ продолжил контролировать игру, но к действительно опасным моментам дело доводил крайне редко. Вест Хэм умело нивелировал все атакующие потуги хозяев на подступах к штрафной, поэтому манкунианцам пришлось переориентироваться на дальние удары. В частности, несколько атак подряд на восьмом десятке игрового времени выстрелами завершали Марсьяль, Фернандеш и Фред. Но каждый раз подопечным Сульшера не хватало точности.

Наконец на 83-й минуте Марсьяль пробил головой с пределов штрафной после навеса – мяч прошел мимо ворот. "Молотки" вспомнили о возможности завершить противостояние за 90 минут только в компенсированное время, однако Доусон не смог акцентировано пробить головой после навеса Нобла с углового, и матч перешел в овертайм.

Ход событий в основное время побуждал думать, что команды "успешно" дойдут и до послематчевой лотереи. Однако, иного мнения придерживались манкунианцы. Давление МЮ на 98-й минуте привело к тому, что Соучек не сумел вынести мяч подальше со штрафного, Рашфорд сбросил под удар Скотту Мактоминаю, и шотландский хавбек роскошно пробил в одно касание – 1:0!

Моментов, чтобы отыграться, Вест Хэм до конца овертайма фактически не создал. Сказалась игра вторым номером на протяжении почти 100 минут игрового времени. А "красные дьяволы" имели еще несколько возможностей, чтобы удвоить свое преимущество. В частности, удары Марсьяля дважды становились добычей Фабиански. Финальный штурм лондонцам откровенно не удался – ребята Мойеса даже не сумели зажать манкунианцев у ворот Хендерсона. Итак, победа МЮ и выход в четвертьфинал стали вполне закономерными.

Ярмоленко сыграл средне, но "виноват" Мойес

Украинец, как и в предыдущем раунде против Донкастера, вышел на позиции центрфорварда. Однако другой статус соперника наложил отпечаток на игру Ярмоленко. Лидер сборной Украины часто выглядел оторванным от остальной команды, поскольку построение реальных атак в планы Вест Хэма в этот вечер не входило. Украинский вингер вынужден был опускаться глубже в поисках мяча и время от времени оказывался даже у своей штрафной. Полувозможности "молотков" возникли при его участии. Однако, Боуэн разрезным пасом Ярмоленко так и не воспользовался, а навес украинца на 45+2-й минуте не завершился акцентированным ударом. Остается надеяться, что повреждение вингера окажется несерьезным.

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