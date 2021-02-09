В рамках 5-го раунда Кубка Англии Манчестер Юнайтед принимает лондонский Вест Хэм. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.

Матч Манчестер Юнайтед – Вест Хэм начнется в 21:30 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет Setanta Sports. Итоговый отчет матча читайте на "Футбол 24".

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Украинец Андрей Ярмоленко вернулся в основу "молотков". Вингер снова выйдет на позиции центрфорварда, на которой играл в предыдущем раунде Кубка Англии. Из глубины ему будут помогать Боуэн и Форналс.

Стартовые составы команд:

Манчестер Юнайтед: Хендерсон – Уан Биссака, Линделёф, Магуайр, Теллес – Матич, Фред – Гринвуд, ван де Беек, Рашфорд – Марсьяль

Запасные: Грант, Шоу, Туанзебе, Уильямс, Бруну Фернандеш, Джеймс, Мактоминай, Диалло, Кавани

Вест Хем: Фабиански – Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессвелл – Райс, Нобл – Соучек, Форналс, Боуэн – Ярмоленко

Запасные: Тротт, Диоп, Бальбуэна, Джонсон, Фредерикс, Алвес, Лансини, Бенрама, Одубеко

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