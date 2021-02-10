Кубковий двобій претенденти на топ-4 АПЛ розпочали в спокійному темпі. Територію прогнозовано під свій контроль взяли господарі. Натомість гості зі столиці почали з вірою у щастя в контратаках.

Виліт Ярмоленка і компанії з Кубка Англії у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Вест Хем

Перший напівмомент створили манкуніанці. На 11-й хвилині Теллес після комбінації з Рашфордом на фланзі кинув у прорив Марсьяля, але удар француза заблокували Огбонна разом із Фабіанскі. Італієць – навіть ціною травми. Вест Хем відповів своїм натяком на небезпеку: Ярмоленко спробував пробити з меж штрафного після скидки Крессвелла, та цю спробу нівелював оборонець МЮ.

Манчестер Юнайтед – Вест Хем: онлайн-трансляція матчу Кубка Англії – як це було

У середині першого тайму найпомітнішою фігурою на полі став юний Грінвуд. Спочатку манкуніанець спробував пробити в дальній кут (заблокував Крессвелл), а згодом чи то подав зі зрізкою, чи то пробив із середньої дистанції, але м'яч опинився в руках Фабіанскі. А на 27-й польський кіпер "молотків" оформив справжній суперсейв, коли в ефектному стрибку витягнув удар Ліндельофа з рикошетом від Доусона.

Згодом нагадав про себе Ярмоленко. Українець на чужій половині отримав пас від Соучека й перспективною передачею у розріз виводив на оперативний простір Боуена, але того вчасно відтіснили подалі центрбеки Юнайтед. А в доданий арбітром час Ярмоленко змістився на лівий фланг і класно подав на лінію воротарського, де Соучек скинув під удар Форналсу, але іспанець так і не зміг пробити.

Та продовжити нагнітати ситуацію біля володінь Хендерсона і в другій половині українцю не вдалося. На 48-й хвилині Ярмоленко прорвався лівим флангом, прострілив у руки кіпера МЮ і відразу схопився за коліно. Українець трохи розім'явся і спробував продовжити гру, але згодом зіткнувся з Магвайром і змушений був піти з поля достроково.

Майже відразу "червоні дияволи" створили справжній момент. Це Рашфорд бив із близької відстані після прострілу Грінвуда з правого флангу, проте переграти Фабіанскі в очному бою не зумів.

Після цього епізоду МЮ продовжив контролювати гру, та до справді небезпечних нагод справу доводив вкрай рідко. Вест Хем вправно нівелював усі атакувальні потуги господарів на підступах до штрафного майданчика, тому манкуніанцям довелося переорієнтуватися на дальні удари. Зокрема, кілька атак поспіль на восьмому десятку ігрового часу пострілами завершували Марсьяль, Фернандеш і Фред. Та щоразу підопічним Сульшера бракувало влучності.

Нарешті на 83-й хвилині Марсьяль пробив головою з меж карної зони після навісу – м'яч пройшов повз ворота. "Молотки" згадали про можливість завершити протистояння за 90 хвилин аж у компенсований час, але Доусон не зміг акцентовано пробити головою після навісу Нобла з кутового, і матч перейшов в овертайм.

Перебіг подій в основний час спонукав думати, що команди "успішно" дійдуть і до післяматчевої лотереї. Однак, іншої думки дотримувалися манкуніанці. Тиск МЮ на 98-й хвилині призвів до того, що Соучек не зумів винести м'яч подалі зі штрафного, Рашфорд відкинув під удар Скотту Мактомінаю, і шотландський хавбек розкішно пробив в один дотик – 1:0!

Моментів, щоб відігратися, Вест Хем до кінця овертайму фактично створив. Далася взнаки гра другим номером упродовж майже 100 хвилин ігрового часу. Натомість "червоні дияволи" мали ще кілька нагод, аби подвоїти власну перевагу. Зокрема, удари Марсьяля двічі ставали здобиччю Фабіанскі. Фінальний штурм лондонцям відверто не вдався – хлопці Мойєса навіть не зуміли затиснути манкуніанців біля володінь Хендерсона. Отже, перемога МЮ і вихід до чвертьфіналу стали цілком закономірними.

Ярмоленко зіграв посередньо, але "винен" Мойєс

Українець, як і в попередньому раунді проти Донкастера, вийшов на позиції центрфорварда. Та інший статус суперника наклав відбиток на гру Ярмоленка. Лідер збірної України часто виглядав відірваним від решти команди, оскільки побудова реальних атак у плани Вест Хема цього вечора не входила. Український вінгер змушений був опускатися глибше в пошуках м'яча й часом опинявся навіть біля власного штрафного майданчика. Напівнагоди "молотків" виникли за його участі. Однак, Боуен розрізним пасом Ярмоленка так і не скористався, а навіс українця на 45+2-й хвилині не завершився акцентованим ударом. Залишається сподіватися, що ушкодження вінгера виявиться несерйозним.

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