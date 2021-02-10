Андрей Ярмоленко вышел на позиции центрфорварда, однако откровенно защитная модель Вест Хэма не давала украинцу много возможностей проявить себя. Зато возле других ворот Лукаш Фабиански совершил несколько качественных сейвов.

Манчестер Юнайтед дожал Вест Хэм в экстра-тайме Кубка Англии – Ярмоленко сыграл на неродной позиции и получил травму

После перерыва "молоты" потеряли Ярмоленко из-за травмы и продолжали спокойно обороняться. В компенсированное время Крейг Доусон даже мог наказать МЮ, но Ван-Биссака надежно сыграл на линии ворот. Единственный гол случился в первом экстра-тайме. На 97 минуте Мактоминай воспользовался хаосом в штрафной Вест Хэма и одним касанием вывел МЮ в 1/4 финала Кубка Англии.