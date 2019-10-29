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Манчестер Юнайтед вернет Смоллинга после завершения сезона

10:30 78 Читати українською
Манчестер Юнайтед вернет Смоллинга после завершения сезона
Крис Смоллинг / Фото ФК Рома

Защитник Ромы Крис Смоллинг ненадолго задержится в Серии А.

Крис Смоллинг вернется из Ромы в Манчестер Юнайтед после завершения сезона, сообщает Sky Sports.

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По слухам, Рома намеревалась выкупить контракт 29-летнего игрока летом 2020-го. Напомним, Крис защищает цвета "волков" на правах аренды, контракт игрока принадлежит манкунианцам.

В текущем сезоне чемпионата Италии Смоллинг уже успел сыграть в 5-ти матчах. После 9-ти туров Серии А команда Паулу Фонсеки находится на 5-й строчке.

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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Рома Рома Крис Смоллинг Крис Смоллинг
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