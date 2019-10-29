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Манчестер Юнайтед поверне Смоллінга після завершення сезону

10:30 348 Читать на русском
Манчестер Юнайтед поверне Смоллінга після завершення сезону
Кріс Смоллінг / Фото ФК Рома

Захисник Роми Кріс Смоллінг ненадовго затримається в Серії А.

Кріс Смоллінг повернеться із Роми в Манчестер Юнайтед після завершення сезону, повідомляє Sky Sports.

Смоллінг розсипався в компліментах Фонсеці

За чутками, Рома мала намір викупити контракт 29-річного гравця влітку 2020-го. Нагадаємо, Кріс захищає кольори "вовків" на правах оренди, контракт гравця належить манкуніанцям.

В поточному сезоні, чемпіонату Італії Смоллінг вже встиг зіграти у 5-ти матчах. Після 9-ти турів Серії А команда Паулу Фонсеки перебуває на 5-й сходинці.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Рома Рома Кріс Смоллінг Кріс Смоллінг
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