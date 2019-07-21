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Манчестер Юнайтед ведет переговоры по трансферу Пепе

12:11 113 Читати українською
Манчестер Юнайтед ведет переговоры по трансферу Пепе
Николя Пепе / AFP

Английский Манчестер Юнайтед продвинулся в переговорах о переходе лидера французского Лилля Николя Пепе.

Звезда Лиги 1 может перебраться на Олд Траффорд, сообщает The Times.

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По информации издания, в трансфере вингера лично заинтересован наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер. Переход может обойтися манкунианцам в 70 млн фунтов. Ранее сообщалось, что Лилль согласился на условия Наполи по трансферу Пепе, но сам ивуариец желает играть в английской Премьер-лиге.

В прошлом сезоне Николя Пепе в Лиге 1 провел 38 матчей, в которых забил 22 мяча и отдал 14 результативных передач.

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