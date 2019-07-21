Манчестер Юнайтед ведет переговоры по трансферу Пепе

Английский Манчестер Юнайтед продвинулся в переговорах о переходе лидера французского Лилля Николя Пепе.

Звезда Лиги 1 может перебраться на Олд Траффорд, сообщает The Times.

Де Хеа согласовал новый контракт с Манчестер Юнайтед – испанец станет самым высокооплачиваемым вратарем мира

По информации издания, в трансфере вингера лично заинтересован наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер. Переход может обойтися манкунианцам в 70 млн фунтов. Ранее сообщалось, что Лилль согласился на условия Наполи по трансферу Пепе, но сам ивуариец желает играть в английской Премьер-лиге.

В прошлом сезоне Николя Пепе в Лиге 1 провел 38 матчей, в которых забил 22 мяча и отдал 14 результативных передач.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів