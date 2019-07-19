Лилль согласился на условия Наполи по трансферу Пепе – форвард хочет играть в АПЛ

Наполи намерен усилить атакующую линию форвардом Николя Пепе, однако у игрока Лилля другие планы.

В лагере Лилля готовы согласиться на предложение Наполи о подписании Николя Пепе, сообщает AS.

Ливерпуль провел переговоры с Пепе, – президент Лилля

Руководство итальянского клуба готово заплатить за нападающего 65 млн евро, а также добавить к соглашению своего хавбек Адама Унаса.

Сам Пепе категорически отказывается одевать футболку итальянского гранда. 24-летний форвард мечтает перебраться в АПЛ, где в его услугах заинтересованы Ливерпуль и Арсенал.

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Напомним, в прошлом сезоне Николя Пепе провел за Лилль 41 поединок во всех турнирах, где забил 23 гола и отдал 12 результативных передач. Также нападающий стал вторым лучшим бомбардиром Лиги 1 сезона 2018/19.