Манчестер Юнайтед веде перемовини щодо трансферу Пепе

Англійський Манчестер Юнайтед просунувся у переговорах щодо переходу лідера французького Лілля Ніколя Пепе.

Зірка Ліги 1 може перебратися на Олд Траффорд, повідомляє The Times.

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За інформацією видання, у трансфері вінгера особисто зацікавлений керманич МЮ Уле Гуннар Сульшер. Перехід може коштувати манкуніанцям 70 млн фунтів. Раніше повідомлялося, що Лілль погодився на умови Наполі щодо трансферу Пепе, але сам івуарієць прагне грати в англійській Прем'єр-лізі.

У минулому сезоні Ніколя Пепе в Лізі 1 провів 38 матчів, у яких забив 22 м'ячі та віддав 14 результативних передач.

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