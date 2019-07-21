toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО БАВАРІЯ - РЕАЛ МАДРИД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР

Манчестер Юнайтед веде перемовини щодо трансферу Пепе

12:11 141 Читать на русском
Манчестер Юнайтед веде перемовини щодо трансферу Пепе
Ніколя Пепе / AFP

Англійський Манчестер Юнайтед просунувся у переговорах щодо переходу лідера французького Лілля Ніколя Пепе.

Зірка Ліги 1 може перебратися на Олд Траффорд, повідомляє The Times.

Де Хеа узгодив новий контракт з Манчестер Юнайтед – іспанець стане найвисокооплачуванішим голкіпером світу

За інформацією видання, у трансфері вінгера особисто зацікавлений керманич МЮ Уле Гуннар Сульшер. Перехід може коштувати манкуніанцям 70 млн фунтів. Раніше повідомлялося, що Лілль погодився на умови Наполі щодо трансферу Пепе, але сам івуарієць прагне грати в англійській Прем'єр-лізі.

У минулому сезоні Ніколя Пепе в Лізі 1 провів 38 матчів, у яких забив 22 м'ячі та віддав 14 результативних передач.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів

blog_ava
Головні новини футболу 20 липня: Зінченко та Ярмоленко по-різному проявили себе в спарингах, УЄФА покарав Україну
07:00
1595
Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Лілль Лілль Трансфери Трансфери Манчестер Юнайтед Трансфери Чемпіонату Англії Ніколя Пепе Ніколя Пепе
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
39
хв
Ювентус
14:30
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук