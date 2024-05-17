Нидерландский специалист Арне Слот готовится к работе в Ливерпуле. Остаются детали перед официальным объявлением.

Слот на сегодняшней пресс-конференции Фейеноорда перед последним матчем сезона против Эксельсиора заявил, что уходит в Ливерпуль.

"Официального заявления еще не было, но могу подтвердить, что стану тренером Ливерпуля в следующем сезоне. Но ведь для вас это не сюрприз", – сказал Арне.

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45-летний специалист уже подписал контракт, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Ливерпуль ждет правильного момента для объявления.

Арне Слот показал хорошие результаты с АЗ, а затем вышел в финал Лиги конференций и выиграл чемпионат с Фейеноордом. Он разбил Шахтер в Лиге Европы 7:1.

В штате Слота рос нынешний тренер Шахтера. Марино Пушича хотели бы видеть в Фейеноорде на должности Слота, однако он остается в Украине.