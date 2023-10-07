Юнайтед на своем поле принимал "дачников" в восьмом туре АПЛ. Наставнику Шеффилда пришлось сменить капитана команды Криса Башема уже на 35 минуте первого тайма.

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Защитник отдавал передачу на партнера и в этот момент он подвернул ногу. 35-летний игрок, как видно на видео, сломал лодыжку. Медики быстро оказали помощь Башему и отправили его в больницу.

Напомним, что защитник выступает за Шеффилд Юнайтед с сезона 2014/15. В активе Криса Башема 393 матча, в которых он оформил 15+15 по системе гол+пас.