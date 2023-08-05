Товарищеская встреча

Манчестер Юнайтед – Ланс – 3:1

Гол: Решфорд, 48, Антони, 54, Каземиро, 58 – Сотока, 23

Манчестер Юнайтед с первых секунд встречи завладел инициативой, что Ланс едва выдерживал напор. Уже на 15-й минуте у Мейсона Маунта был фантастический момент открыть счет после того, как Брис Самба не удачно сыграл на выходе. Впрочем, если голкиперу Ланса повезло, то его коллега из Манчестер Юнайтед пропусти фантастический гол с центра поля. Флориан Сотока подметил, что Онана далеко вышел из ворот и мощным ударом пробил точно в цель.

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После перерыва Манчестер Юнайтед продолжал давить на Ланс, что в конечном счете принесло результат. За 10 минут в ворота Самба влетело три мяча.

Напомним, что Ланс получил прямую путевку в Лигу чемпионов, где судьба может снова свести их с манкунианцами.

Welcome to Manchester Onana pic.twitter.com/VWHdt3ZuyZ — EPL Bible (@EPLBible) August 5, 2023