Товариська зустріч

Манчестер Юнайтед – Ланс – 3:1

Гол: Рашфорд, 48, Антоні, 54, Каземіро, 58 – Сотока, 23

Манчестер Юнайтед з перших секунд зустрічі заволодів ініціативою, і Ланс ледве витримував натиск. Вже на 15 хвилині у Мейсона Маунта був фантастичний момент відкрити рахунок після того, як Бріс Самба невдало зіграв на виході. Втім, якщо голкіперу Ланса пощастило, то його колега з Манчестер Юнайтед пропустив фантастичний гол з центра поля. Флоріан Сотока помітив, що Онана далеко вийшов з воріт, і потужним ударом пробив точно в ціль.

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По перерві Манчестер Юнайтед продовжував тиснути на Ланс, що зрештою принесло результат. За 10 хвилина в ворота Самба влетіло три м'ячі.

Нагадаємо, що Ланс здобув пряму путівку в Лігу чемпіонів, де доля може знову звести їх з манкуніанцями.

Welcome to Manchester Onana pic.twitter.com/VWHdt3ZuyZ — EPL Bible (@EPLBible) August 5, 2023