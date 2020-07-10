Манчестер Юнайтед установил рекорд результативности АПЛ по интересному показателю

"Красные дьяволы" в последних матчах набрали неплохой ход и сумели установить несколько индивидуальных достижений.

Подопечные Уле Гуннара Сульшера первыми в истории английской Премьер-лиги выиграли четыре матча подряд с разницей в три гола, сообщает OptaJoe.

Де Хеа установил рекорд Манчестер Юнайтед по количеству матчей среди иностранцев

В частности, в 31-м туре "красные дьяволы" на своем поле одолели Шеффилд Юнайдет (3:0), в 32-м – на выезде разгромили Брайтон (0:3), в 33-м – дома уничтожили Борнмут (5:2) , а в крайнем – были сильнее Астон Виллы (0:3).

Стоит отметить, что речь идет именно о АПЛ, которая была создана в 1992 году. До этого подобное удавалось Ливерпулю в октябре 1987-го.

Напомним, Манчестер Юнайтед после 34-х туров набрал 58 очков и занимает в турнирной таблице пятую строчку.

Манчестер Юнайтед разгромил Астон Виллу, Тоттенхэм не смог победить Борнмут: 34-й тур АПЛ