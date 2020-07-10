toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА КАРПАТЫ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Манчестер Юнайтед установил рекорд результативности АПЛ по интересному показателю

06:30 - Читати українською
Манчестер Юнайтед установил рекорд результативности АПЛ по интересному показателю
Астон Вилла – Манчестер Юнайтед –0:3 / Premierleague.com

"Красные дьяволы" в последних матчах набрали неплохой ход и сумели установить несколько индивидуальных достижений.

 
Бруну Фернандеш 26’
Мейсон Гринвуд 45+5’
Поль Погба 58’
26’ Бруну Фернандеш
45+5’ Мейсон Гринвуд
58’ Поль Погба

Подопечные Уле Гуннара Сульшера первыми в истории английской Премьер-лиги выиграли четыре матча подряд с разницей в три гола, сообщает OptaJoe.

Де Хеа установил рекорд Манчестер Юнайтед по количеству матчей среди иностранцев

В частности, в 31-м туре "красные дьяволы" на своем поле одолели Шеффилд Юнайдет (3:0), в 32-м – на выезде разгромили Брайтон (0:3), в 33-м – дома уничтожили Борнмут (5:2) , а в крайнем – были сильнее Астон Виллы (0:3).

Стоит отметить, что речь идет именно о АПЛ, которая была создана в 1992 году. До этого подобное удавалось Ливерпулю в октябре 1987-го.

Напомним, Манчестер Юнайтед после 34-х туров набрал 58 очков и занимает в турнирной таблице пятую строчку.

Манчестер Юнайтед разгромил Астон Виллу, Тоттенхэм не смог победить Борнмут: 34-й тур АПЛ

blog_ava
"Все еще может измениться": в ПФЛ оценили шансы Агробизнеса получить аттестат УПЛ несмотря на заявление президента клуба
07:30
308
Теги
Астон Вилла Астон Вилла Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия АПЛ Астон Вилла - Манчестер Юнайтед Ливерпуль Ливерпуль
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Карпаты официально исключены из УПЛ
    Україна — 9 июль31299 Карпаты официально исключены из УПЛ
9
час
:
53
мин
Минай
18:00
Металлист 1925
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук