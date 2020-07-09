Тоттенхэм не смог победить Борнмут, Эвертон расписал результативную ничью с Саутгемптоном: 34-й тур АПЛ

Тоттенхэм разошелся миром с Борнмутом, Саутгемптон расписал ничью с Эвертоном. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2019/20, 34-тур

Борнмут – Тоттенхем – 0:0

Евертон – Саутгемптон – 1:1

Голы: Ришарлисон, 43 – Ингз, 31

Нереализированый пенальти: Уорд-Праус, 29

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – начало в 22:15

Тоттенхэм на выезде встречался с Борнмутом. Тоттенхэм не может выиграть на выезде уже на протяжении шести матчей (3 поражения 3 ничьи). Последний раз команда Моуринью выиграла на чужом поле еще 16 февраля – поединок против Астон Виллы (3: 2). Первая половина встречи была очень скучной. Команды преимущественно перепасовывались в центре поля, а если дело и доходило до ударов, то ни один из них не попал в створ ворот.

Во втором тайме ситуация на поле несколько изменилась – ударов больше. Но несмотря на это, действительно опасный момент Борнмут смог создать аж на 92-й минуте. Кинг после суеты в штрафной через себя отправил мяч в ворота, но после просмотра VAR гол был отменен – ​​арбитр заметил игру рукой.

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Саутгемптон принимал Эвертон. На 29-й минуте, после фола Гомеша в штрафной арбитр назначил одиннадцатиметровый. Его не смог реализовать Уорд-Праус – его удар пришелся в перекладину. Однако через несколько минут отличился Ингз. Он получил ювелирную передачу от Армстронга в метре от ворот соперника и обыграл голкипера. Под занавес тайма Ришарлисон, вышел один на один с вратарем и легко его перебросил, сравняв счет в матче.

Сразу после перерыва "святые" имели возможность выйти вперед. Это Адамс ворвался в штрафную и пробил под перекладину, но голкипер спас ворота своей команды. Саутгемптон до конца матча преобладал в контроле мяча, однако создать опасных моментов им так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью – 1:1.

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