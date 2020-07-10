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Манчестер Юнайтед встановив рекорд результативності АПЛ за цікавим показником

06:30 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед встановив рекорд результативності АПЛ за цікавим показником
Астон Вілла – Манчестер Юнайтед – 0:3 / Premierleague.com

"Червоні дияволи" в останніх матчах набрали непоганий хід і зуміли встановити кілька індивідуальних досягнень.

 
Бруну Фернандеш 26’
Мейсон Грінвуд 45+5’
Поль Погба 58’
26’ Бруну Фернандеш
45+5’ Мейсон Грінвуд
58’ Поль Погба

Підопічні Уле Гуннара Сульшера першими в історії англійської Прем'єр-ліги виграли чотири матчі поспіль з різницею у три голи, повідомляє OptaJoe.

Де Хеа встановив рекорд Манчестер Юнайтед за кількістю матчів серед іноземців

Зокрема у 31-му турі "червоні дияволи" на власному полі здолали Шеффілд Юнайдет (3:0), у 32-му – на виїзді розгромили Брайтон (0:3), у 33-му – вдома знищили Борнмут (5:2), а в крайньому – були сильнішими за Астон Віллу (0:3).

Варто зазначити, що мова йде саме про АПЛ, яку було створено у 1992 році. До того подібне вдавалось Ліверпулю у жовтні 1987-го.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед після 34-х турів набрав 58 очок і посідає у турнірній таблиці п'яту сходинку.

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Астон Вілла Астон Вілла Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія АПЛ Астон Вілла - Манчестер Юнайтед Ліверпуль Ліверпуль
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