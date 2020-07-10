Манчестер Юнайтед встановив рекорд результативності АПЛ за цікавим показником

"Червоні дияволи" в останніх матчах набрали непоганий хід і зуміли встановити кілька індивідуальних досягнень.

Підопічні Уле Гуннара Сульшера першими в історії англійської Прем'єр-ліги виграли чотири матчі поспіль з різницею у три голи, повідомляє OptaJoe.

Де Хеа встановив рекорд Манчестер Юнайтед за кількістю матчів серед іноземців

Зокрема у 31-му турі "червоні дияволи" на власному полі здолали Шеффілд Юнайдет (3:0), у 32-му – на виїзді розгромили Брайтон (0:3), у 33-му – вдома знищили Борнмут (5:2), а в крайньому – були сильнішими за Астон Віллу (0:3).

Варто зазначити, що мова йде саме про АПЛ, яку було створено у 1992 році. До того подібне вдавалось Ліверпулю у жовтні 1987-го.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед після 34-х турів набрав 58 очок і посідає у турнірній таблиці п'яту сходинку.

Манчестер Юнайтед розгромив Астон Віллу, Тоттенхем не зміг перемогти Борнмут: 34-й тур АПЛ