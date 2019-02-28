toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСІ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Манчестер Юнайтед встановив новий клубний рекорд

08:00 688 Читать на русском
Манчестер Юнайтед встановив новий клубний рекорд
Манчестер Юнайтед / ФК Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед після перемоги над Крістал Пелас у матчі 28 туру АПЛ встановив неймовірне досягнення в своїй історії.

Манчестер Юнайтед впевнено переміг Крістал Пелас (3:1) у матчі 28 туру АПЛ і став автором нового особистого рекорду.

Тоттенхем вперше з 2013 року жодного разу не пробив у ствір воріт суперника

"Червоні дияволи" вперше у своїй історії змогли здобути 8 поспіль виїзних перемог. Такого не траплялось навіть за часів Басбі та Фергюсона.

Підопічні Уле Гуннара Сульшера після 28 турів займають 5 позицію в турнірній таблиці чемпіонату, набравши 55 очок.

Англія28 турСелхерст Парк (Лондон)

Крістал Пелас - Манчестер Юнайтед: Середа 27 лютого 2019

Крістал Пелас
Матч завершено
1 : 3
Манчестер Юнайтед
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Англія Алекс Фергюсон Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Метт Басбі Крістал Пелас - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Рекорди
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
37
хв
Валенсія
22:00
Бетіс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук