Манчестер Юнайтед встановив новий клубний рекорд

Манчестер Юнайтед після перемоги над Крістал Пелас у матчі 28 туру АПЛ встановив неймовірне досягнення в своїй історії.

Манчестер Юнайтед впевнено переміг Крістал Пелас (3:1) у матчі 28 туру АПЛ і став автором нового особистого рекорду.

Тоттенхем вперше з 2013 року жодного разу не пробив у ствір воріт суперника

"Червоні дияволи" вперше у своїй історії змогли здобути 8 поспіль виїзних перемог. Такого не траплялось навіть за часів Басбі та Фергюсона.

Підопічні Уле Гуннара Сульшера після 28 турів займають 5 позицію в турнірній таблиці чемпіонату, набравши 55 очок.