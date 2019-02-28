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Арсенал уничтожил Борнмут, Ливерпуль разорвал Уотфорд: 28-й тур АПЛ, матчи среды

00:01 40 Читати українською
Арсенал уничтожил Борнмут, Ливерпуль разорвал Уотфорд: 28-й тур АПЛ, матчи среды
Озил открывает счет в матче / Твиттер АПЛ

В рамках 28 тура АПЛ Арсенал разгромил Борнмут, Саутгемптон уверенно победил Фулхэм, Манчестер Юнайтед разобрался с Кристал Пэлас, а Ливерпуль разбил Уотфорд. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2018/19, 28 тур

Арсенал – Борнмут – 5:1

Голы: Озил, 4, Мхітарян, 27, Кошельны, 47, Обамеянг, 59, Ляказетт, 78 – Муссе, 30

Саутгемптон – Фулхэм – 2:0

Голы: Ромеу, 23, Уорд-Прауз, 40

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 1:3

Голы: Ворд, 66 – Лукаку, 33, 52, Янг, 83

Ливерпуль – Уотфорд – 5:0

Голы: Мане, 9, 20, Ориджи, 66, Ван Дейк, 80, 83

Арсенал быстро вышел вперед благодаря голу Озила, а в середине первой половины Мхитарян обыгрался с Месутом и забил уже в пустые ворота. Муссе сразу же отыграл один мяч, но уже после перерыва Кошельны и Обамеянг сделали счет разгромным. Точку в матче поставил Ляказетт.

Благодаря этой победе Арсенал набрал 56 очков и остался на 4 месте, Борнмут из 34 пунктов расположился на 12 позиции.

Саутгемптон уверенно победил Фулхэм. "Святые" еще в первом тайме оформили комфортное преимущество благодаря голам Ромеу и Уорд-Прауз. Во втором тайме Саутгемптон удержал свое преимущество и довел матч до победы.

Благодаря этой победе Саутгемптон набрал 27 пунктов и поднялся с зоны вылета, Фулхэм с 17 очками остался на дне турнирной таблицы.

Манчестер Юнайтед на выезде переиграл Кристал Пэлас. Главным героем для "красных дьяволов" стал Лукаку, который записал на свой счет дубль, еще один мяч на счету Янга (которому ассистировал Погба). Лондонцы ответили лишь голом престижа Уорда.

Благодаря этой победе Манчестер Юнайтед набрал 55 очков и расположился на ступеньку ниже Арсенала, Кристал Пэлас с 30 пунктами остался на 14 месте.

Ливерпуль дома разорвал Уотфорд. В первом тайме Мане оформил дубль (особенно красивым получился второй мяч), а во втором тайме Ориджи и дважды Ван Дейк установили окончательный счет матча.

Ливерпуль продолжает возглавлять турнирную таблицу, опережая Манчестер Сити на один пункт, а Уотфорд с 40 очками остался восьмым.

Англия28 турСент-Мері'с (Саутгемптон)

Саутгемптон - Фулхэм: Среда 27 февраля 2019

Саутгемптон
Матч окончен
2 : 0
Фулхэм
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