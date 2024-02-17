Манчестер Юнайтед заинтересовался звездой Баварии – еще два клуба АПЛ нацелились на игрока
Вингер Баварии Матис Тель может сменить клубную прописку летом.
Французский вингер попал на радар трех клубов АПЛ, которые летом попытаются уговорить его покинуть Германию.
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Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что одним из них является Манчестер Юнайтед. Манкунианцы уже контактировали с окружением Матиса Теля. Также за последние недели запросы по нему делали еще две неназванные команды из Англии.
Сам Тель не хочет покидать Баварию и по-прежнему рассчитывает стать ее легендой. Однако если он почувствует, что в него не верят, то будет готов рассмотреть другие варианты. При этом уходить в аренду он не намерен.
В текущем сезоне 18-летний француз забил 3 гола за 17 матчей в Бундеслиге. Действующее соглашение Теля с Баварией действует до 2027 года.
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