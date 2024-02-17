Французский вингер попал на радар трех клубов АПЛ, которые летом попытаются уговорить его покинуть Германию.

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Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что одним из них является Манчестер Юнайтед. Манкунианцы уже контактировали с окружением Матиса Теля. Также за последние недели запросы по нему делали еще две неназванные команды из Англии.

Сам Тель не хочет покидать Баварию и по-прежнему рассчитывает стать ее легендой. Однако если он почувствует, что в него не верят, то будет готов рассмотреть другие варианты. При этом уходить в аренду он не намерен.

В текущем сезоне 18-летний француз забил 3 гола за 17 матчей в Бундеслиге. Действующее соглашение Теля с Баварией действует до 2027 года.

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