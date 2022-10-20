Манчестер Юнайтед одолел Тоттенхэм в центральном матче 12 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед не смог открыть счет до перерыва, несмотря на ощутимое преимущество над командой Конте. Во втором тайме "красные дьяволы" наконец-то начали забивать.

Манчестер Юнайтед уверенно задушил Тоттенхэм – сверкал сенсационный герой "дьяволов" с украинским прошлым

Уже на 47-й минуте Фред открыл счет с помощью рикошета от Дэвиса. Удвоил преимущество МЮ Бруну. Все тот же Фред озадачил защитников Тоттенхэма, от которых мяч прилетел к португальцу – капитан хозяев четким ударом щечкой попал под правую стойку ворот Льориса.