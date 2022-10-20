Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 2:0 – видео голов и обзор матча
09:43 - Читати українською
Манчестер Юнайтед одолел Тоттенхэм в центральном матче 12 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".
завершено
Манчестер Юнайтед не смог открыть счет до перерыва, несмотря на ощутимое преимущество над командой Конте. Во втором тайме "красные дьяволы" наконец-то начали забивать.
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Уже на 47-й минуте Фред открыл счет с помощью рикошета от Дэвиса. Удвоил преимущество МЮ Бруну. Все тот же Фред озадачил защитников Тоттенхэма, от которых мяч прилетел к португальцу – капитан хозяев четким ударом щечкой попал под правую стойку ворот Льориса.
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