Манчестер Юнайтед – Тоттенхем – 2:0 – відео голів і огляд матчу
09:43 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед здолав Тоттенхем у центральному матчі 12 туру АПЛ. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".
завершено
Манчестер Юнайтед не зміг відкрити рахунок до перерви, попри відчутну перевагу над командою Конте. У другому таймі "червоні дияволи" нарешті почали забивати.
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Вже на 47-й хвилині Фред відкрив рахунок з допомогою рикошету від Девіса. Подвоїв перевагу МЮ Бруну. Той-таки Фред спантеличив захисників Тоттенхема, від яких м'яч прилетів до португальця – капітан господарів чітким ударом щічкою поцілив під праву стійку воріт Льоріса.
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