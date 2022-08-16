У нападающего Атлетико Матеуса Куньи есть шанс перебраться в чемпионат Англии.

Интерес к 23-летнему бразильцу проявляет Манчестер Юнайтед, которому срочно нужно усиливать атаку. Переговоры с агентом уже стартовали, сообщает Фабрицио Романо.

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Отмечается, что Атлетико оценивает своего игрока в 50 миллионов евро. Интересно, что прошлым летом Матеус Кунья перебрался в Мадрид за 30 млн, но не сумел стать незаменимым исполнителем для команды Диего Симеоне.

К слову, победитель Олимпиады в Токио до сих пор не сыграл ни одного матча за Атлетико без замен. В прошлом сезоне Ла Лиги Кунья 29 раз выходил на поле, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

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