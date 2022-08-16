Інтерес до 23-річного бразильця проявляє Манчестер Юнайтед, якому терміново потрібно підсилювати атаку. Переговори з агентом вже стартували, повідомляє Фабріціо Романо.

Манчестер Юнайтед хоче позбутися Роналду до закриття трансферного вікна – пошук заміни не обов'язковий

Зазначається, що Атлетіко оцінює свого гравця у 50 мільйонів євро. Цікаво, що минулого літа Матеус Кунья перебрався в Мадрид за 30 млн, але не зумів стати незамінним виконавцем для команди Дієго Сімеоне.

До слова, переможець Олімпіади в Токіо досі не зіграв жодного матчу за Атлетіко без замін. У минулому сезоні Ла Ліги Кунья 29 разів виходив на поле, забив 6 голів та віддав 7 результативних передач.

Миколенко у вогні після матчу АПЛ – створив 3 шанси забити, видав спритний трюк, але фанати знайшли заміну