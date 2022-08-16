Португалец не скрывал своего желания покинуть Манчестер Юнайтед, но клуб и лично Эрик Тен Хаг хотели сохранить в команде опытного форварда. Со стартом сезона мнение кардинально изменилось.

Роналду изолировался от игроков Манчестер Юнайтед и окончательно обнаглел – Тен Хаг изменил свое решение по Криштиану

По информации BBC Sport, теперь Манчестер Юнайтед хочет поскорее избавиться от Роналду. Указание идет от руководства клуба, считающего, что поведение Криштиану негативно влияет на остальную команду и ситуация не изменится, пока он будет оставаться в коллективе.

В Манчестере убеждены, что Роналду нужно отпустить даже без поиска достойной замены. Мол, уже само отсутствие токсичной звезды может помочь команде Эрика Тен Хага преодолеть кризис.

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