Журналист The Athletic Дэвид Орнстейн рассказал о ситуации вокруг наставника МЮ Уле Гуннара Сульшера после победы над Тоттенхэмом (3:0).

"Не уверен, что МЮ уволил бы Сульшера даже в случае поражения от Тоттенхэма, потому что в клубе очень хотят, чтобы он добился успеха, под него строят команду, в июле ему дали новый контракт.

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Безусловно, поражение от Ливерпуля получилось слишком жестоким, и за кулисами последовали разговоры, как будет развиваться команда, но эти разговоры были запланированы еще давно, и говорилось, что именно Сульшер поведет команду вперед и исправит ситуацию.

МЮ качественно поработал на тренировках эту неделю, Сульшер не потерял контроль над раздевалкой, сэр Алекс Фергюсон его поддерживает.

Однако давление никуда не делось. Несмотря на срок контракта Сульшера, нельзя забывать, что Дэвид Мойес был уволен только год спустя, хотя у него был долгосрочный договор.

Я думаю, МЮ может задуматься об увольнении Сульшера, если результаты останутся такими же нестабильными. Его могут заменить, но в то же время в МЮ очень хотят, чтобы он доработал по крайней мере до лета", – заявил Орнстейн для NBC Sports.

Напомним, после позорного поражения Юнайтед от Ливерпуля (0:5) почти все медиа говорили о возможном увольнении Сульшера, а матч против Тоттенхэма должен был стать катализатором.

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