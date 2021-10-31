Журналіст The Athletic Девід Орнстейн розповів про ситуацію навколо наставника МЮ Уле Гуннара Сульшера після перемоги над Тоттенхемом (3:0).

"Не впевнений, що МЮ звільнив би Сульшера навіть у випадку поразки від Тоттенхема, бо в клубі дуже хочуть, щоб він досяг успіху, під нього будують команду, у липні йому дали новий контракт.

Невілл: Санчо ризикує завершити у Манчестер Юнайтед як ван де Беек

Безумовно, поразка від Ліверпуля вийшла надто жорстокою, і за лаштунками пішли розмови, як розвиватиметься команда, але ці розмови були заплановані ще давно, і йшлося про те, що саме Сульшер поведе команду вперед і виправить ситуацію.

МЮ якісно попрацював на тренуваннях цей тиждень, Сульшер не втратив контроль над роздягальнею, сер Алекс Фергюсон його підтримує.

Проте тиск нікуди не поділося. Незважаючи на термін контракту Сульшера, не можна забувати, що Девід Мойєс був звільнений лише через рік, хоча у нього був довгостроковий договір.

Я вважаю, МЮ може задуматися про звільнення Сульшера, якщо результати залишаться такими ж нестабільними. Його можуть змінити, але водночас у МЮ дуже хочуть, щоб він допрацював принаймні до літа", – заявив Орнстейн для NBC Sports.

Нагадаємо, після ганебної поразки Юнайтед від Ліверпуля (0:5) майже усі медіа говорили про можливе звільнення Сульшера, а матч проти Тоттенхема мав стати каталізатором.

Манчестер Юнайтед розгромив безідейний Тоттенхем – Ешпіріту Санту приміряв "костюм" Сульшера