"Сомневаюсь, что кто-то бы сказал, что не станет пытаться давить на Сити. Мы будем стремиться к победе в каждом матче, конечно. Нам нужно выдать хорошую серию, если мы планируем оказывать давление на Сити, и она должна начаться в воскресенье.

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Мы не можем контролировать то, что делают другие команды. Нужно отвечать за себя. Мы в той позиции, в которой есть, мы вторые, и, конечно, цель – закончить сезон не ниже этого места.

Нельзя скрыть тот факт, что мы немного потеряли форму. Мы потеряли очки против Эвертона, Шеффилда, Вест Бромвича. Мы заслуживали большего, мы должны были набрать больше очков. Матч с Ньюкаслом (сегодня, 20 февраля, в 21:00 – прим.) будет очень важным для нас", – цитирует Сульшера Daily Mail.

Заметим, что в турнирной таблице АПЛ Манчестер Сити является единоличным лидером с 56 зачетными баллами. "Красные дьяволы" Сульшера отстают от "горожан" на 10 пунктов.

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