Лига Европы, 1/16 финала

Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед – 0:4

Голы: Фернандес, 27, 57, Рашфорд, 65, Джеймс, 90

Црвена Звезда – Милан – 2:2

Голы: Канга, 52 (пен.), Панков, 90+3 – Панков, 42 (аг.), 59, Эрнандес, (пен.)

Удаление: Родич, 77 (Ц)

Янг Бойз – Байер – 4:3

Голы: Фасснахт, 3, Сибачо, 19, 90, Мешак, 44 – Шик, 49, 52, Диаби, 68

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Манчестер Юнайтед полностью оправдал статус фаворита поединка против Реал Сосьедада. Подопечные Сульшера превратили ответный матч в формальность. Героем встречи традиционно стал Бруну Фернандеш, который отличился дублем. К погрому испанцев также присоединился и экс-звезда Шахтера Фред, который вырезал искусный ассист на Рашфорда во время третьего гола. Эффектную точку в матче поставил Джеймс, доведя своим сольным проходом счет до издевательского.

Милан открыл счет на выезде против Црвены Звезды благодаря автоголу хозяев. За игрой сербы выглядели достойно, что и вылилось в справедливый гол. Вскоре Эрнандес вновь вывел итальянцев вперед благодаря реализованному пенальти. Милан играл на удержание результата, но сербы имели другие планы – за несколько секунд до финального свистка Панков реабилитировался за свой автогол и зафиксировал ничью.

Самый большой экшн происходил в поединке Янг Бойз с Байером. Хозяева шокировали немцев, отгрузив гостям три гола еще до перерыва. Похоже, тренер "фармацевтов" сумел найти нужные слова, ведь во втором тайме благодаря дублю Шика и голу Диаби Байер сумел выровняь положение. Когда казалось, что ничья – неизбежный результат встречи, швейцарцы нашли силы на финальный штурм и все же вырвали победу.

Напомним, ответные игры запланированы на 25 февраля.

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