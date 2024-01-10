Манчестер Юнайтед согласовал с Боруссией трансфер изгнанника Тен Хага
Вингер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо вскоре сменит клубную прописку.
Английский нападающий из-за конфликта с главным тренером манкунианцев Эриком Тен Хагом не играет с сентября.
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Как сообщает Фабрицио Романо, Боруссия достигла договоренности с английским клубом по аренде Джейдона Санчо. Дортмундцы заплатят за аренду вингера четыре млн евро, а также будут выплачивать часть зарплаты. Опции выкупа в соглашении не предусмотрено. Сообщается, что Санчо уже сегодня, 10 января, может отправиться в Дортмунд для прохождения медосмотра.
Напомним, что Джейдон присоединился к Манчестер Юнайтед в 2021 году. В общем вингер сыграл в 82 матчах, в которых забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.
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