Английский нападающий из-за конфликта с главным тренером манкунианцев Эриком Тен Хагом не играет с сентября.

Манчестер Юнайтед спокойно вышел в 1/16 финала Кубка Англии – голы португальцев принесли победу над Уиганом

Как сообщает Фабрицио Романо, Боруссия достигла договоренности с английским клубом по аренде Джейдона Санчо. Дортмундцы заплатят за аренду вингера четыре млн евро, а также будут выплачивать часть зарплаты. Опции выкупа в соглашении не предусмотрено. Сообщается, что Санчо уже сегодня, 10 января, может отправиться в Дортмунд для прохождения медосмотра.

Напомним, что Джейдон присоединился к Манчестер Юнайтед в 2021 году. В общем вингер сыграл в 82 матчах, в которых забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.

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