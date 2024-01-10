Англійський нападник через конфлікт з головним тренером манкуніанців Еріком Тен Хагом не грає з вересня.

Манчестер Юнайтед спокійно вийшов в 1/16 фіналу Кубка Англії – голи португальців принесли перемогу над Віганом

Як повідомляє Фабріціо Романо, Борусія досягла домовленості з англійським клубом щодо оренди Джейдона Санчо. Дортмундці заплатять за оренду вінгера чотири млн євро, а також виплачуватимуть частину зарплати. Опції викупу в угоді не передбачено. Повідомляється, що Санчо вже сьогодні, 10 січня, може вирушити в Дортмунд для проходження медогляду.

Нагадаємо, що Джейдон приєднався до Манчестер Юнайтед у 2021 році. Загалом вінгер зіграв у 82 матчах, в яких забив 12 голів та віддав шість результативних передач.

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