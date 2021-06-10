Манчестер Юнайтед сделал еще один важный шаг для подписания Джейдона Санчо.

"Красные дьяволы" без особых проблем согласовали личный контракт звезды Боруссии Д до лета 2026 года, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

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Теперь стартуют переговоры с немецким клубом. Боруссия установила ценник на Санчо в размере 95 млн евро. Прошлым летом стороны так и не пришли к согласию, правда, тогда принципиальные "шмели" требовали 120 млн евро.

Добавим, что в сезоне 2020/21 Санчо провел 38 матчей, отметился 16 голами и 20 ассистами.

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