Манчестер Юнайтед согласовал личный контракт Санчо – впереди переговоры с Боруссией Д по трансферу за 95 млн евро
14:49 - Читати українською
Манчестер Юнайтед сделал еще один важный шаг для подписания Джейдона Санчо.
"Красные дьяволы" без особых проблем согласовали личный контракт звезды Боруссии Д до лета 2026 года, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
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Теперь стартуют переговоры с немецким клубом. Боруссия установила ценник на Санчо в размере 95 млн евро. Прошлым летом стороны так и не пришли к согласию, правда, тогда принципиальные "шмели" требовали 120 млн евро.
Добавим, что в сезоне 2020/21 Санчо провел 38 матчей, отметился 16 голами и 20 ассистами.
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