Чемпионат Европы собрал самую талантливую молодежь и опытнейших футболистов континента. "Футбол 24" в попытках найти потенциальных героев Евро-2020 сформировал две команды.

Первая команда – молодые ребята U-21. Мы пытались найти баланс между хайпом вокруг футболистов, уровнем их выступлений и значением для своих сборных. Звездочки, которые большинство времени будут проводить в запасе, в нашей команде также попали в запас.

Вторая команда – ветераны старше 33. Здесь также выбирали игроков с серьезным влиянием на игру их сборных, а не просто "лидеров раздевалки". Если новое поколение мы расположили в популярной ныне схеме 4-3-3, то для пенсионеров подобрали олдскульные 4-4-2.

Кто выиграет Евро-2020 – как оценивают шансы сборной Украины на выход из группы и чемпионский титул

Тинейджеры

Голкипер: Анатолий Трубин (Шахтер), 19 лет, Украина. Вратарь сборной Украины не встретил никакой конкуренции. На Евро-2020 не будет других голкиперов до 22 лет. Трубин едет на турнир отнюдь не "пассажиром". Да, первым номером в сборной, скорее всего, будет Бущан, но игрок Шахтера может навязать конкуренцию и подстраховать с небольшой потерей качества.

Правый защитник: Рис Джеймс (Челси), 21 год, Англия. Выиграл Лигу чемпионов в основном составе Челси. Может выйти как на позиции фулбека, так и в центре обороны – очень полезный боец ​​для Гарета Саутгейта.

Центральный защитник: Маттейс де Лигт (Ювентус), 21 год, Нидерланды. Солидно провел сезон в Ювентусе, вполне оправдывая выданные ему авансы. При отсутствии ван Дейка де Лигт примеряет роль лидера обороны сборной Нидерландов.

Центральный защитник: Эрик Гарсия (Барселона), 20 лет, Испания. Гарсия просидел весь сезон за спинами прекрасных Диаша и Стоунза в Манчестер Сити. Однако в сборной после травмы Рамоса является реальным претендентом на место в старте.

Левый защитник: Оуэн Вейндал (АЗ), 21 год, Нидерланды. Еще один соперник сборной Украины. Вейндал уже два года зажигает в Эредивизи и заинтересовал топ-клубы, а осенью пробился в основу "оранье".

Опорный полузащитник: Джуд Беллингем (Боруссия Д), 17 лет, Англия. Беллингем ребенком приехал в чужую страну и сразу выиграл конкуренцию в полузащите Боруссии Д. В течение изнурительного сезона ни разу не дал повода говорить о незрелости, не был чужим в ЛЧ.

Атакующий полузащитник: Педри (Барселона), 18 лет, Испания. Выдержал даже большее давление, чем Джуд. Педри отыграл за сезон 52 матча (!), став одним из ключевых исполнителей в Барселоне, которая перестраивается.

Атакующий полузащитник: Фил Фоден (Манчестер Сити), 21 год, Англия. Лучший молодой футболист АПЛ, финалист Лиги чемпионов, важный элемент чемпионского Манчестер Сити.

Вингер: Ферран Торрес (Манчестер Сити), 21 год, Испания. Испанец имеет более скромную роль в системе Гвардиолы, но стал основным игроком сборной, где регулярно забивает. В ноябре хет-триком пристыдил немцев.

Вингер: Джейдон Санчо (Боруссия Д), 21 год, Англия. Готовая звезда, футболист на 100 миллионов. В первой половине сезона страдал вместе с Дортмундом, однако после Рождества возродился и восстановил свой статус. Вот-вот перейдет в МЮ.

Форвард: Жоау Фелиш (Атлетико), 21 год, Португалия. Пробиться в атакующую группу "селесао" невероятно трудно, а Фелиш умудряется усиливать команду, конкурируя со звездами АПЛ.

Запасные: Озан Кабак – Турция, Неко Уильямс – Уэльс, Дэвид Тернбулл – Шотландия, Кристоф Баумгартнер – Австрия, Элиф Эльмас – Северная Македония, Жереми Доку – Бельгия, Александр Исак – Швеция, Джакомо Распадори – Италия.

Ветераны

Голкипер: Мануэль Нойер (Бавария), 35 лет, Германия. Капитан и лидер Бундестим преодолел кризисный период и вернул себе статус одного из лучших вратарей современности. В прошлом сезоне выиграл абсолютно все, не оставив шансов тер Штегену.

Правый защитник: Петер Пекарик (Герта), 34 года, Словакия. У словаков на Евро-2020 едет много опытных футболистов. Возрастные фланги обороны Пекарик-Губочан могут стать проблемой. Опыта Петеру не занимать (101 матч за сборную), а вот с игровым тонусом беда.

Центральный защитник: Пепе (Порту), 38 лет, Португалия. Экс-защитник Реала скоро разменяет пятый десяток, но годы не влияют на уровень его футбола. Пепе феноменален и в Порту, и в сборной, где приходится конкурировать с таким же проворным "дедом" Жозе Фонте.

Центральный защитник: Джорджо Кьеллини (Ювентус), 36 лет, Италия. Оба основных центрбека "скуадры адзурры" заслуживают попасть в эту команду. Кьеллини старше и носит капитанскую повязку, но Лео Бонуччи также очень важен для футбола Манчини.

Левый защитник: Юрий Жирков (Зенит), 37 лет, Россия. Прошло 15 лет, а на левом фланге нашего агрессивного соседа тот же человек.

Правый вингер: Мертенс (Наполи), 34 года, Бельгия. Результативность Мертенса в Наполи упала по сравнению с золотыми годами при Сарри, однако он до сих пор в порядке. Особенно в сборной, где имеет поддержку Лукаку и де Брюйне.

Центральный полузащитник: Лука Модрич (Реал), 35 лет, Хорватия. Определяющий футболист Реала и действующих вице-чемпионов мира. Модрич остается на космическом уровне, играя практически без отдыха.

Центральный полузащитник: Тим Спарв (АЕЛ), 34 года, Финляндия. Вывел финнов на первый в истории большой футбольный турнир. Дирижирует игрой из глубины, помогая не именитым партнерам сформировать достойную команду.

Левый вингер: Криштиану Роналду (Ювентус), 36 лет, Португалия. Возможно, Криш тормозит развитие Ювентуса. Возможно, сковывает сборную, которая могла бы играть в более интересный футбол. Но он остается гениальным бомбардиром. 29 голов в Серии А – подтверждение.

Форвард: Бурак Йылмаз (Лилль), 35 лет, Турция. Бурак притянул Лилль к сенсационному чемпионству во Франции. Весной набрал роскошную форму, забивал чуть ли не в каждом матче и отгрузил хет-трик Нидерландам.

Форвард: Горан Пандев (Дженоа), 37 лет, Северная Македония. Самый известный из футбольных македонцев не завершал карьеру, чтобы вывести сборную на Евро-2020. И сделал это – именно гол Пандева в ворота Грузии принес в Скопье праздник.

Запасные: Уго Льорис – Франция, Леонардо Бонуччи – Италия, Жозе Фонте – Португалия, Ян Вертонген – Бельгия, Юрай Куцка – Словакия, Себастьян Ларссон – Швеция, Маркус Берг – Швеция, Оливье Жиру – Франция.

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