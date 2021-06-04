Серхио Ромеро и Жоэл Перейра получили статус свободных агентов, сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

Манчестер Юнайтед мешает Реалу продлить контракт с Вараном – мадридцы хотят получить бешеную сумму за защитника

Аргентинец провел на Олд Траффорд 6 лет, за которые наиграл 61 матч (27 пропущенных голов). В прошлом сезоне Ромеро на поле не выходил, проиграв конкуренцию Хендерсону и Де Хеа. Перейру на год отдавали в аренду Хадерсфилду, однако португалец провалился – 11 пропущенных за 2 матча.

Этим летом также заканчиваются контракты голкипера Ли Гранта и хавбека Хуана Маты, однако Манчестер Юнайтед не исключает продления.

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