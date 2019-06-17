Манчестер Юнайтед сделал запрос о трансфере Хамеса

Полузащитник Реала Хамес Родригес может оказаться в Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед стремится подписать колумбийского хавбека Хамеса Родригеса и уже сделал запрос о трансфере, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Реал назвал Наполи цену за Хамеса – итальянцам придется побить собственный трансферный рекорд

По информации источника, "королевский клуб" требует у "красных дьяволов" 55 млн евро. Ранее сообщалось об интересе Наполи и Ювентуса.

Хамес последние 2 сезона провел в Баварии на правах аренды, но мюнхенский гранд не стал выкупать его контракт за 42 млн евро.

Реал наближає трансферний рекорд, Лунін і ще 17 питань за 21 день – Зідан отримав "60 голів", а герой Києва шокує