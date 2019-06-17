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Манчестер Юнайтед сделал запрос о трансфере Хамеса

22:54 36 Читати українською
Манчестер Юнайтед сделал запрос о трансфере Хамеса
Хамес Родригес / КОНМЕБОЛ

Полузащитник Реала Хамес Родригес может оказаться в Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед стремится подписать колумбийского хавбека Хамеса Родригеса и уже сделал запрос о трансфере, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, "королевский клуб" требует у "красных дьяволов" 55 млн евро. Ранее сообщалось об интересе Наполи и Ювентуса.

Хамес последние 2 сезона провел в Баварии на правах аренды, но мюнхенский гранд не стал выкупать его контракт за 42 млн евро.

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