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Реал назвал Наполи цену за Хамеса – итальянцам придется побить собственный трансферный рекорд

20:10 115 Читати українською
Реал назвал Наполи цену за Хамеса – итальянцам придется побить собственный трансферный рекорд
Хамес Родригес / Reuters

Мадридцы готовы отпустить хавбека Хмеса Родригеса уже в этом межсезонье.

Королевский клуб просит за колумбийца 42 миллионов евро, информирует Corriere dello Sport.

Наполи готов предложить Хамесу долгосрочный контракт – Роналду звал его в Ювентус

Именно такая сумма была прописана для Баварии, которая могла выкупить Хамеса после двух лет аренды. Впрочем, мюнхенцы отказались от трансфера, и главным претендентом на полузащитника стал Наполи. Итальянцам придется побить собственный трансферный рекорд, если они согласятся удовлетворить финансовые аппетиты Реала.

Реал уже побил собственный рекорд расходов за одно трансферное окно – впереди еще два с половиной месяца лета

"Партенопейцы" уже предложили Хамесу пятилетний контракт с зарплатой 6,5 миллиона евро в год. Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис провел первую стадию переговоров со своим коллегой из Реала Флорентино Пересом.

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