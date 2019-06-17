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Манчестер Юнайтед зробив запит щодо трансферу Хамеса

22:52 289 Читать на русском
Манчестер Юнайтед зробив запит щодо трансферу Хамеса
Хамес Родрігес / КОНМЕБОЛ

Півзахисник Реала Хамес Родрігес може опинитись у Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед прагне підписати колумбійського хавбека Хамеса Родрігеса і вже зробив запит щодо трансферу, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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За інформацією джерела, "королівський клуб" вимагає у "червоних дияволів" 55 млн євро. Раніше повідомлялось про інтерес Наполі та Ювентуса.

Хамес останні 2 сезони провів у Баварії на правах оренди, але мюнхенський гранд не став викупляти його контракт за 42 млн євро.

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