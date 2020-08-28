"Сливочные" не против расстаться со своим звездным защитником.

Мадридский Реал готов отпустить своего защитника Серхио Регилона, сообщает издание Marca.

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За 23-летнего испанца "галактикос" планируют получить не менее 20 млн евро.

Напомним, Регилон сезон-2019/20 провел на правах аренды за Севилью и стал вместе с нервионцамы победителем Лиги Европы. Ранее Реал готов был отдать игрока в очередную аренду, однако теперь хочет осуществить полноценный трансфер. Среди претендентов на защитника называют Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Интер, Ювентус, Челси и Эвертон.

В сезоне-2019/20 Регилон провел в футболке Севильи 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает футболиста в 25 млн евро.

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