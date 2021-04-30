Манчестер Юнайтед – Рома – 6:2 – видео голов и обзор матча
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Манчестер Юнайтед уничтожил Рому в полуфинальном матче Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов матча Манчестер Юнайтед – Рома на "Футбол 24".
завершено
48’ Эдинсон Кавани
64’ Эдинсон Кавани
71’ Бруну Фернандеш
75’ Поль Погба
86’ Мейсон Гринвуд
Эдин Джеко 34’
34’ Эдин Джеко
48’ Эдинсон Кавани
64’ Эдинсон Кавани
71’ Бруну Фернандеш
75’ Поль Погба
86’ Мейсон Гринвуд
Первый тайм завершился в пользу гостей. Бруну быстро открыл счет, однако Рома ответила голами Пеллегрини и Джеко. "Волки" провели три вынужденные замены и провалили вторую половину.
Манчестер Юнайтед одной ногой в финале Лиги Европы – Кавани, Фернандеш и Погба убили обескровленную Рому
Кавани дублем быстро вывел МЮ вперед, а Фернандеш реализовал сомнительный пенальти. Добивали итальянцев Погба и Гринвуд – 6:2.
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